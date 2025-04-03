Мэр Кудрявцев: в новосибирском зоопарке появятся новые терминалы для оплаты билетов

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило возводится комплекс «Азия», обитателями которого станут японские макаки, медоеды, носухи и другие животные. Планы дальнейшего развития учреждения с руководством зоопарка обсудил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

«Зоопарк имени Ростислава Александровича Шило – это одна из главных достопримечательностей Новосибирска, излюбленное место отдыха горожан и точка притяжения для наших гостей. Это один из самых крупных зоопарков в стране с большой уникальной коллекцией животных. Здесь 11 тысяч особей, около 800 видов, причем многие животные занесены в Красную книгу. Думаю, что все взрослые, когда сюда приходят, в какой-то момент чувствуют себя детьми, – отметил мэр Максим Кудрявцев. – Зоопарк постоянно развивается. Сегодня мы посетили строящийся комплекс «Азия», который планируем вести в этом году, посмотрели новые павильоны. Для удобства посетителей решено расширить парковочное пространство и установить дополнительные терминалы для приобретения билетов».

Комплекс «Азия» включает в себя павильон с зимним отапливаемым бассейном для японских макак, а также вольеры для малых панд, тапиров и медоедов. Закладывается комплекс «Африка», где среди прочих обитателей будут жить карликовые бегемоты.Ведётся проектирование павильона для кошачьих Южной и Северной Америки, комплекса «Север» для белых медведей, полярных волков, сов и песцов.

В 2025 году в зоопарке начинается строительство ветеринарной клиники.

«Проектно-сметная документация уже готова. В клинике будут кабинеты рентген- и УЗИ-диагностики, рассчитанные на крупных животных, операционный блок, конференц-зал для обучения ветеринаров из других зоопарков. Сейчас у нас нет своей клиники, мы пользуемся услугами сторонних организаций», – пояснил директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.

За последние годы улучшились условия содержания многих обитателей. В конце 2024 года завершили реконструкцию вольеров для мелких приматов вокруг старого зимнего павильона. Вместо ветхих фанерных комплексов были построены современные стеклянные вольеры. Также завершается реконструкция вольеров для каракалов, водоплавающих птиц, горала и неясыти. А у белых медведей появился обогреваемый бассейн, который позволит им плавать в воде круглый год.

Несмотря на западные санкции, продолжается работа по расширению видового разнообразия зверинца. За последние три года коллекцию Новосибирского зоопарка пополнили белолицый саки, японский журавль, кукабарра, кабарга, летучие лисицы Лиля, китайский мунтжак, гигантский муравьед, серебристая игрунка, пума, пятнистые гиены, аисты и марабу. Возможно, в этом году в Новосибирск приедут еще 2-3 новых вида животных.