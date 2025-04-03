Новосибирские грузоперевозчики раскритиковали китайские фуры

Китайские автомобили сегодня занимают ведущие позиции на российском рынке в сегменте легкового транспорта и междугородных перевозок.

После ухода с рынка ряда мировых автопроизводителей перевозчики начали искать альтернативы, в том числе среди китайской техники.

По данным издания Infopro54, стоимость китайских грузовиков ниже европейских аналогов, однако эксплуатация таких автомобилей сопровождается трудностями. Перевозчики отмечают, что основные узлы и агрегаты выходят из строя уже после 500 тысяч километров пробега. Среди наиболее уязвимых элементов: электрика, двигатель, подвеска, коробка передач, колесные диски и шины.

На Всероссийской конференции «Китайские грузовики в России: первый опыт эксплуатации и перспективы», организованной Сибирской ассоциацией автомобильных перевозчиков (СААП) в Новосибирске, обсуждались проблемы, связанные с техническим обслуживанием китайских грузовиков. По мнению участников, дилерские центры не всегда признают поломки гарантийными, а ожидание запчастей из Китая может длиться до четырех недель. Кроме того, отмечается нехватка специалистов, способных качественно ремонтировать китайскую технику.

Представители китайских автозаводов, присутствовавшие на конференции, заявили, что рассматривают поступающие предложения по улучшению автомобилей. Однако, по их словам, открытие предприятий в России в текущих экономических условиях является слишком рискованным.