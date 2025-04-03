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проиcшествия

Пьяный водитель насмерть сбил пешехода в селе Новосибирской области

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Водитель в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил пешехода под Новосибирском.

По информации Госавтоинспекции по Новосибирской области, вчера вечером, 2 апреля 2025 года, в деревне Шаитик Купинского района 36-летний водитель Toyota Harrier сбил 60-летнего пешехода, который шёл по краю дороги. Известно, что мужчина за рулем автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения.

В результате пострадавший скончался на месте ЧП. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее Сиб.фм писал о том, что после гибели 8-летнего мальчика в Бердске собрали 160 тысяч рублей для семьи

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Валерия Митрохина
Журналист

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