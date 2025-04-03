«Ростелеком» запустил современную связь еще в шести малых сёлах Новосибирской области

В 2025 году «Ростелеком» в партнерстве с дочерней компанией Т2 построил базовые станции еще в шести малых населенных пунктах Новосибирской области. Доступ к мобильной связи и интернету появился у сельчан по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0).

Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области:

«Продолжаем работу по обеспечению связью и интернетом жителей отдаленных сёл с населением от 100 до 500 человек. Подключили первые вышки в 2025 году. Они находятся в малых селах, в которых живут 100-150 человек. В первом квартале года более семисот селян получили доступ к качественной голосовой связи и всем возможностям высокоскоростного интернета».

Новая цифровая инфраструктура «Ростелекома» появилась в деревнях Куляба Кыштовского и Казанка Колыванского районов, а также в Елтышево Мошковского, Межгривном Чановского, Ерестной Ордынского и Осинниках Баганского района. Теперь их жители смогут общаться с близкими в мессенджерах и социальных сетях, дистанционно обращаться в государственные учреждения или записываться на прием к врачу, пользоваться телемедициной и получать онлайн-образование в высших учебных заведениях России.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«Высокая пользовательская активность там, где появляется наша цифровая инфраструктура, говорит о востребованности связи у сельчан. “Ростелеком” стремится обеспечить современными телеком-услугами жителей самых отдаленных уголков Новосибирской области как за счет собственных инвестиций, так и в рамках федеральных проектов. По программе УЦН 2.0 мы построили базовые станции в 144 поселках региона».

«Ростелеком» реализует проект УЦН 2.0 по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Программа предполагает строительство базовых станций в населенных пунктах, где проживают от 100 до 500 человек.

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