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общество

Суд запретил сайты с рекламой интимных услуг в Новосибирске

Фото: Pexels.com

Кировский районный суд Новосибирска рассмотрел административный иск прокурора района о запрете сайтов, содержащих рекламу интимных услуг.

Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба управления Судебного департамента в регионе. Согласно материалам дела, прокуратура выявила интернет-ресурсы, на которых размещалась информация об оказании платных интимных услуг в Новосибирске.

В связи с этим надзорное ведомство потребовало признать такие сведения запрещёнными к распространению.

Суд, изучив представленные доказательства, удовлетворил иск и признал размещённую информацию запрещённой к распространению на территории России.

Решение вступило в законную силу.

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Игорь Кириченко
Журналист

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