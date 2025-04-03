Суд запретил сайты с рекламой интимных услуг в Новосибирске

Кировский районный суд Новосибирска рассмотрел административный иск прокурора района о запрете сайтов, содержащих рекламу интимных услуг.

Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба управления Судебного департамента в регионе. Согласно материалам дела, прокуратура выявила интернет-ресурсы, на которых размещалась информация об оказании платных интимных услуг в Новосибирске.

В связи с этим надзорное ведомство потребовало признать такие сведения запрещёнными к распространению.

Суд, изучив представленные доказательства, удовлетворил иск и признал размещённую информацию запрещённой к распространению на территории России.

Решение вступило в законную силу.