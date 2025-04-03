Такого не было 53 года. В Новосибирске назван аномально жаркий апрель с температурой свыше +30 ℃

Апрель 1972 года вошел в историю метеонаблюдений Новосибирска как самый жаркий весенний месяц. 30,7 ℃ – такой температурный рекорд был зафиксирован тогда в середине весны. Об этом свидетельствуют данные летописи погоды, обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

Подобная жара для апреля совершенно нехарактерна, и этот случай остается уникальным на протяжении уже 53 лет.

Но кроме этого абсолютного максимума, каким еще был апрель в те годы? Если обратиться к данным метеонаблюдений, можно увидеть полную картину температурных показателей этого месяца.

Несмотря на жаркий пик, в отдельные годы апрель демонстрировал и крайне холодные температуры. Так, в 1964 году был зафиксирован абсолютный минимум месяца – −29,0 ℃.

В среднем, ночи в апреле не слишком морозные, но все же довольно прохладные. Средний минимальный показатель температуры за месяц составляет −1,4 ℃.

Если рассматривать весь апрель в среднем, температура в этот период обычно держится около +3,6 ℃.

Средний максимум апреля составляет +9,6 ℃ – это вполне комфортная температура для весны.