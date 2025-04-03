В Новосибирске 16-летней шахматистке присвоили звание международного гроссмейстера

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) присвоила звание женского международного гроссмейстера юной шахматистке из Новосибирской области Яне Жаповой.

Ей 16 лет, она занимается в спортивной школе по шахматам Новосибирской области.

Яна Жапова имеет ряд достижений в шахматах. В 10 лет она стала призером чемпионата Европы, в 11 лет — серебряным призером первенства Сибирского федерального округа. В 2018 году она возглавила международный рейтинг шахматистов России, а в 2019 году заняла второе место на первенстве Европы. В 2020 году она стала чемпионкой Европы, после чего приняла участие в международном командном онлайн-турнире ФИДЕ.

В 2021 году Яна Жапова завоевала бронзу на международном турнире по шахматам, став первым представителем Забайкальского края, удостоенным звания «Женский международный мастер (WIM)». В 2022 году она стала членом сборной России по шахматам.

Яна Жапова выполнила вторую норму для звания женского международного гроссмейстера в феврале 2023 года, а в июле 2024 года получила звание «Мастер спорта России». В ноябре 2024 года она завоевала серебряную медаль на первенстве мира среди юношей и девушек до 16 лет в Бразилии. Яна Жапова представляет Новосибирскую область и Забайкальский край. С 2022 года ее тренирует Павел Малетин.