В Новосибирске певец Алексей Чумаков обнял приехавшую издалека на его концерт фанатку

В Новосибирске выступает Алексей Чумаков.

В Новосибирске во время концерта известного российского исполнителя Алексея Чумакова, который проходил на «Локомотив-Арене», произошел забавный инцидент. Об этом сообщил корреспондент Сиб.фм.

Одна из зрительниц громко заявила, что приехала на выступление за тысячу километров. Артист заметил девушку и пригласил ее на сцену, чтобы обнять. В ответ она в шутку сделала вид, что теряет сознание.

Этот момент вызвал цепную реакцию – из зала начали доноситься голоса других поклонников, утверждавших, что тоже проделали долгий путь ради концерта. В разгар этих выкриков кто-то с юмором прокричал: «Покажите прописку», что вызвало смех среди публики.