Военный-резервист оказался обвиняемым в смерти 8-летнего мальчика в Бердске

Водитель иномарки, обвиняемый в смерти 8-летнего мальчика, оказался военнообязанным в резерве.

Как сообщает корреспондент Сиб.фм из зала Бердского городского суда, началось оглашение меры пресечения 73-летнему водителю внедорожника Владимиру Романову, обвиняемому в смерти 8-летнего мальчика 1 апреля.

В зале суда он сообщил, что женат, но детей у него нет. Он является военнообязанным в резерве (старший лейтенант), пенсионер.

В зале суда он заявил, что признаёт вину, но просит отпустить его под подписку о невыезде.

«Вину сою признаю. Для меня это для самого был шок. Я общественно не опасен, скрываться не собираюсь. Жена инвалид второй группы, она ограничена в движении. Меня у самого повышенное давление и с мерой пресечения в виде ареста не согласен», – говорит обвиняемый.

Однако родные настаивают на заключение обвиняемого в СИЗО.

Корреспондент Сиб.фм следит за развитием событий.

Напомним, трагедия произошла по ул. Рогачёва. Под колёсами Toyota Land Cruiser Prado погиб второклассник, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.