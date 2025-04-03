Всероссийская профориентационная акция «Неделя без турникетов» стартует на предприятиях СоюзМаш

В апреле традиционно начинается весенний этап Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов», организованной Союзом машиностроителей России. Акция проводится с 2015 года и дважды в год – весной и осенью – крупнейшие предприятия страны открывают свои двери для молодежи.

За все время участия в проекте 14 365 предприятий приняли более 2,5 млн человек. В 2024 году к акции присоединились 1 140 организаций, предоставив возможность почти полумиллиону участников увидеть производство изнутри и познакомиться с ключевыми профессиями.

В этом году особое внимание уделено использованию профориентационных видеороликов:

- «Я – представитель династии» — 65 сюжетов из более чем 60 регионов России, рассказывающих о преемственности поколений на ведущих предприятиях страны.

-«Семейная летопись Победы» — истории о героическом труде машиностроителей в годы Великой Отечественной войны.

Первый заместитель председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев подчеркнул значимость ранней профориентации: "Важно, чтобы молодежь могла увидеть современные технологии в действии, познакомиться с перспективами работы в промышленности и осознанно выбрать свой профессиональный путь. «Неделя без турникетов» дает уникальную возможность прикоснуться к будущему отечественного машиностроения."

Воронежское региональное отделение (ВРО) СоюзМаш совместно с банком НОВИКОМпроводит планомерную работу по популяризации среди молодежи инженерных профессий. В прошлом году в рамках «Недели без турникетов» воронежские школьники посетили крупнейшие производственные предприятия области. Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева — куратор ВРО СоюзМаш.

СоюзМаш России приглашает школьников и студентов открыть мир современных технологий и найти перспективы для будущего профессионального роста!

Выбрать предприятие для посещения можнопо ссылке.

Напомним, Всероссийская профориентационная акция «Неделя без турникетов» проводится Союзом машиностроителей России и Лигой содействия оборонным предприятиям с 2015 года осенью и весной. В 2023 году было принято решение об усилении работы по направлению ранней профориентации: предприятия стали принимать учеников и студентов весь месяц (ранее акция проводилась в течение недели).

Союз машиностроителей России — организация, объединяющая работников промышленных предприятий, организаций и технических ВУЗов в 77 регионах России на базе более чем 560 местных отделений. Основной целью деятельности является формирование стратегии развития отрасли, участие в формировании механизмов активной государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса.

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