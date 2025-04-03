Жители поселков в Новосибирской области пожаловались на разбитую дорогу

Жители поселков Линево и Легостаево в Искитимском районе обратились к губернатору Андрею Травникову с жалобой на состояние дороги.

Они дозвонились на прямую линию и сообщили, что угледобывающие предприятия используют дорогу общего пользования для перевозки угля, что привело к ее разрушению.

Губернатор отметил, что компании, чья техника нанесла ущерб дорожному покрытию, должны взять на себя обязательства по его восстановлению. Также он напомнил, что региональные власти требуют полного отказа от перевозки угля автотранспортом, поскольку это влияет не только на состояние дорог, но и на экологию.

Согласно планам, к 2026 году уголь должны перевозить по железной дороге. Компании «Сибантрацит» и разрез «Богатырь» уже построили необходимые железнодорожные ветки для этого.