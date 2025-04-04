Что можно и нельзя делать в Василий Теплый: народные приметы 4 апреля

4 апреля по народному календарю отмечается день святого Василия Теплого (Солнечника, Парника, Капельника).

Прозвище «теплый» святой получил за то, что в этот день на Руси обычно начинало тепло. «Солнечником» его называли из-за того, что крестьяне гадали о будущем урожае по солнцу.

В этот день хозяйки традиционно пекли калачи из пшеничной муки, напоминающие солнечный диск. Калачи служили началом трапезы и пользовались любовью как в бедных, так и в богатых домах. Также на Василия Теплого хозяева проверяли свои постройки, чтобы оценить, требуется ли ремонт.

В это время года зацветают орешник и медуница, а если на земле еще лежал снег, хозяйки белили на нем холсты.

Существует ряд народных примет и запретов, связанных с этим днем. Например, не рекомендуется делать несколько дел одновременно, так как это приведет к неудаче. Хозяйкам не следует готовить много блюд, чтобы избежать их подгорания или пересаливания. Также запрещается выносить мусор, так как это может привести к беде для всей семьи, и не стоит сушить вещи на улице, чтобы не навлечь нечисть.

Среди других запретов: нельзя заниматься вязанием или вышиванием, так как нитки могут запутаться; не следует вытираться чужим полотенцем, иначе это может привести к семейным проблемам; нельзя просить у соседки муку, так как это может привести к ссоре; не стоит ушивать одежду, так как это может сократить жизнь; нельзя громко смеяться или рассказывать о своих планах на будущее, так как это может сделать их неосуществимыми. Также не рекомендуется есть хлеб с горбушки, так как это может привести к болезни главы семьи.