Номинация «ПРОфессия энергетик»: о людях, которые создают будущее энергетического комплекса Сибири

«Современная энергетика является одной из ключевых отраслей, настоящим фундаментом мирового развития. Когда она работает спокойно, по прозрачным и понятным правилам, когда осваиваются месторождения и перерабатываются ресурсы, а поставки на рынок ведутся бесперебойно – всё это создаёт прочную основу для роста экономики, социальной сферы, для повышения благополучия граждан», – отметил Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя» 26 сентября 2024 года.

Надёжное и качественное энергоснабжение потребителей – приоритетная государственная задача, в достижении которой одна из основных ролей отводится работникам энергетической сферы. Богатый опыт, профессионализм и самоотдача специалистов обеспечивают устойчивость энергосистемы России, отрасль становится всё более высокотехнологичной, модернизируется сетевая инфраструктура, наращиваются генерирующие мощности, внедряются передовые инженерные и цифровые решения, устанавливаются новые экологические стандарты.

Труженикам энергетического комплекса Сибири посвящена номинация генерального партнёра проекта ПАО «Россети Сибирь» – «ПРОфессия энергетик».

ПАО «Россети Сибирь» – дочернее предприятие ПАО «Россети», крупнейшего оператора электрических сетей в России. В структуру компании входят филиалы, обеспечивающие передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.

«В этом году компания «Россети Сибирь» отмечает своё 20-летие. Конкурсу журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» тоже исполняется 20 лет. Наше партнерство на протяжении многих лет создает условия для развития сибирской журналистики и энергетики. «Россети Сибирь» заинтересованы в подготовке профессиональных кадров не только для энергетической отрасли, но и для сферы коммуникаций и средств массовой информации. Профессия энергетика, ее специфика, готовность давать свет в любую непогоду требует особого внимания медиасообщества. Труд энергетика и развитие электросетей – это поле для реализации ваших талантов, и от качества вашей работы во многом зависит образ не только компании «Россети Сибирь», а отрасли в целом», – отметил генеральный директор «Россети Сибирь» Антон Дьячков.

В рамках премии члены жюри оценивают публикации, направленные на популяризацию рабочих и инженерных профессий отрасли, повышение их престижа в обществе, демонстрацию возможностей и перспектив, открывающихся перед молодыми кадрами, окончившими высшие российские вузы по направлению «Энергетика». Большой интерес вызовут сюжеты о важности деятельности специалистов электроэнергетической сферы, трудовых подвигах представителей технических специальностей.

В юбилейном XX Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» участвуют авторы материалов, которые были опубликованы или вышли в эфир в печатных, электронных и интернет-СМИ в период с 1 августа 2024 года по 15 июля 2025 года. Подробнее ознакомиться со списком номинаций, условиями участия и подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнёры – ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь», Сибирский банк СБЕРа.

Партнёры – АО «СУЭК-Кузбасс», АО «ХК «Сибирский цемент», Западно-Сибирская железная дорога.

Информационные партнёры – ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс», ГТРК «Новосибирск», «Аргументы и факты на Оби», «Комсомольская правда – Новосибирск», «ЧС-ИНФО», информационно-аналитический портал «Infopro54.ru», «МК в Новосибирске», «Сиб.фм», «BFM», Новосибирский филиал «Российской газеты», бизнес-журнал Status, телеканал ОТС, радио54.

Специальные партнёры проекта – АНО «Диалог Регионы», Волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск», Сибирское главное управление Банка России, Томский государственный университет.

Организатор – Исполнительный комитет (частное учреждение) Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (ИК МАСС).

Оргкомитет конкурса «Сибирь.ПРО»

тел. (383) 290-31-78

E-mail: sibirpro@sibacc.ru

sibirpro.ru

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Реклама. Исполнительный комитет (частное учреждение) Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» ИНН: 5406004291 Erid:2W5zFHYciSk