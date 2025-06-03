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Авто общество

Новосибирцы после диспансеризации могут лишиться водительских прав

Фото: Сиб.фм

Из-за диспансеризации жители Новосибирска могут лишиться водительских прав.

В Госдуму вернулся на рассмотрение законопроект, позволяющий аннулировать водительские права из-за проблем со здоровье. Если после диспансеризации у водителя выявят противопоказания (например, эпилепсию, шизофрению или серьезные нарушения зрения), то медсправка будет признана недействительной, а права — аннулированы.

Законопроект был принят в первом чтении еще в 2022 году, но временно отложен. Теперь его обсуждают с новыми поправками.

Согласно инициативе, данные о состоянии здоровья водителей будут поступать в ГИБДД автоматически, что вызывает тревогу у автомобилистов и экспертов: врачи предупреждают, что серьезные болезни могут долго не проявляться, а юристы опасаются нарушений врачебной тайны.

В свою очередь, автоюристы считают, что инициатива усилит контроль за водителями, однако в обществе опасаются, что россияне начнут избегать диспансеризации, чтобы сохранить водительские права. Об этом пишет портал Om1 Новосибирск.

Напомним, что в Новосибирске ввели режим повышенной готовности

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Валерия Митрохина
Журналист

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