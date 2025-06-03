Силовики не смогли отменить оправдательный приговор новосибирскому застройщику

В Новосибирске вступил в силу оправдательный приговор предпринимателю Игорю Кузнецову. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями при строительстве ЖК «Рихард», но суд признал его невиновным. Прокуратура пыталась оспорить это решение, но безуспешно. Теперь бизнесмен имеет право на реабилитацию.

В августе 2023 года Кировский районный суд оправдал Кузнецова. Суд постановил, что в его действиях нет состава преступления. Следствие считало, что бизнесмен контролировал компанию «Нск девелопмент», которая строила ЖК «Рихард». По версии обвинения, он вывел из фирмы более 141 млн рублей через фиктивные договоры займов. Это якобы привело к срыву обязательств перед дольщиками и подрядчиками.

Однако суд установил, что Кузнецов не имел отношения к управлению компанией. С 2015 года он не был учредителем или директором «Нск девелопмент». Доказательств его влияния на решения фирмы следствие не предоставило.

Ранее Сиб.фм рассказывал о завершении строительства ЖК «Рихард».