Треть миллиарда рублей потратят в Новосибирской области на Центр поддержки «БелАЗ»

Совет по инвестициям одобрил строительство центра технической поддержки для машин «БелАЗ». Объект разместят в промзоне «Линево».

На проект потратят 339 миллионов рублей. Центр займет территорию в 2 гектара. Инвесторы планируют окупить вложения за пять лет.

Строительством займется компания «ЦТП БТЛ». Она входит в группу «Белтранслогистик». Центр откроют в 2027 году.

Здесь будут собирать новую технику и ремонтировать старую. Специалисты обеспечат гарантийное обслуживание карьерных машин.

Компания «ЦТП БТЛ» зарегистрирована в поселке Линево. Она представляет интересы завода «БЕЛАЗ» в России.

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