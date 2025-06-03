Уничтожает иммунитет и скручивает суставы. Чем опасна лихорадка Чикунгунья и кто в зоне риска

Болезнь Чикунгунья, распространяемая комарами, характеризуется сильными суставными болями и ослаблением иммунной системы. Сиб.фм разобрался в симптомах, факторах риска и способах защиты, опираясь на комментарии доктора медицинских наук, иммунолога Ольги Радаевой.

Переносчиками вируса Чикунгунья чаще всего выступают комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus. Инкубационный период составляет 3-7 дней после укуса. Характерны внезапное повышение температуры, боли в суставах и мышцах, иногда появляется кожная сыпь. Заболевание редко переходит в хроническую форму и обычно не вызывает серьезных последствий.

По словам Радаевой, вирус оказывает системное воздействие, распространяясь по кровотоку и поражая различные ткани. Основные проявления – лихорадка и общая боль в теле.

Терапия направлена на облегчение симптомов, таких как жар и боль. Специфического лечения против вируса пока не существует. Зараженный человек может инфицировать комаров, но прямая передача от человека к человеку исключена.

В зоне повышенного риска находятся путешественники, посещающие африканские и азиатские страны, где обитают комары-переносчики. Особенно тяжело заболевание может протекать у маленьких детей, пожилых людей и лиц с иммунодефицитом.

В настоящее время ведется активная разработка вакцин и противовирусных препаратов. Ученые изучают мутации вируса, чтобы понять его эволюцию и потенциальные изменения в способах передачи и вирулентности.

Радаева акцентирует внимание на важности поддержания иммунитета и соблюдения мер предосторожности, особенно во время поездок в тропические регионы. Необходима надежная защита от комариных укусов.

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