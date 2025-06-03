В Новосибирске из-за ветра рухнувшая крыша повредила шесть автомобилей

В Новосибирске, в результате шквалистого ветра, произошло обрушение крыши складского здания, что привело к повреждению припаркованных машин.

Инцидент произошёл 3 июня.

В Дзержинском районе Новосибирска ураганный ветер стал причиной срыва крыши со склада. Упавшие элементы конструкции повредили стоящие рядом автомобили. Согласно информации из телеграм-канала «Новосибирск с огоньком», происшествие случилось на территории складского комплекса, расположенного в Комбинатском переулке, 3.

Телеграм-канал поделился видеозаписью с места событий. На видео видно, как большие куски кровли лежат непосредственно на автомобилях.

Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, вызов спасателей не потребовался, поскольку обошлось без пострадавших. Владельцы самостоятельно оценивают и ликвидируют последствия инцидента.

Ранее Сиб.фм публиковал онлайн разгула стихии 3 мая.

ОБНОВЛЕНО в 23:22

В мэрии Новосибирска сообщили, что повреждения получили 6 автомобилей, в настоящее время составляются акты о нанесённом ущербе. По результатам оценки автовладельцам компенсируют ущерб. Корпуса в ближайшее будут демонтированы.