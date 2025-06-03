В Новосибирске открылось первое Fresh-кафе от федеральной сети

Новый гастрономический проект Fresh-кафе федеральной сети начал работу в гипермаркете на улице Петухова, 73.

Кафе площадью 190 кв. метров вмещает до 60 гостей и оформлено в современном стиле: светлая база с цветными акцентами. Обслуживание осуществляют сотрудники гипермаркета.

В меню — как классические бургеры, так и авторские блюда на гриле, что делает пространство универсальным для разных гастрономических предпочтений. Всего в меню находятся 75 позиций.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске досрочно открыли летние веранды кафе и ресторанов.