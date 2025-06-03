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вчера 23:41
общество

В Новосибирске задержали мужчину после запуска дрона

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, осуществлявшего видеосъемку с использованием дрона без соответствующего разрешения.

Инцидент произошел на площади Калинина, где был замечен беспилотный летательный аппарат, что и послужило причиной вызова полиции.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, 2 июня днем в дежурную часть отдела полиции "Заельцовский" поступило сообщение об обнаружении БПЛА в воздушном пространстве над городом. Оперативно прибывшие на место полицейские установили место запуска дрона и задержали 36-летнего местного жителя.

Задержанный пояснил, что проводил съемку музыкального видеоклипа, но не смог предоставить разрешительные документы на использование беспилотника. В настоящее время мужчина доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Предварительно его действия квалифицируются как нарушение правил использования воздушного пространства, что подпадает под статью 11.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

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Александр Борисов
журналист

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