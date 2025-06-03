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проиcшествия

Житель Новосибирска продавал данные абонентов сотового оператора за криптовалюту

Фото: PxHere

Сотрудник салона связи, имевший доступ к клиентской базе, систематически передавал конфиденциальную информацию абонентов за криптовалюту.

Возбуждено уголовное дело по статье 272.1 УК РФ, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Установлено, что работник пользовался своим служебным положением 3 месяца. Согласно материалам уголовного дела, за это время в 2025 году он сделал 36 запросов о персональных данных абонентов мобильного оператора. Информацию мужчина передавал через мессенджер.

Его незаконную деятельность пресекли работники новосибирских управлений ФСБ и МВД.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске задержали организаторов нелегального миграционного канала.

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Кристина Уколова
Журналист

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