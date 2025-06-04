День города в Новосибирске: концерты, шоу и розыгрыш Tesla

29 июня на Михайловской набережной состоится масштабное празднование Дня города. Весь день гостей ждут музыкальные выступления, интерактивные активности, подарки и главный приз — электромобиль Tesla.

Что в программе:

- С 12:00 до 23:00 — музыкальный марафон с участием артистов из Новосибирска и других городов

- Мастер-классы, фотозоны, сувенирная продукция

- Хедлайнером станет Тося Чайкина

- Розыгрыш электромобиля от Tesla_N — впервые на городском празднике

Как принять участие в розыгрыше:

До 29 июня зарегистрируйтесь на официальном сайте мероприятия. Победителя определят в день праздника.

Официальные партнёры: Агрохолдинг Гудвилл АО "Алтайская крупа", Торговая сеть "Пятёрочка".

Партнёры: "Клиника профессора Пасман", Группа Компаний "VIRA", ООО Первая Крупяная Компания Крупы Пассим, «Школа 21» — школа цифровых технологий от Сбера (АНО "Школа 21"), Парк Ствол.

Генеральный фуд-партнёр: SovaBar.

Генеральный вкусный партнёр: Вафли Мира.

Генеральный клубный фуд-партнёр: Руки Вверх Бар.

Генеральный пицца-партнёр:сеть пиццерий «Папа Джонс».

Фуд-партнёры: 33 Пингвина, Доступная кофейня Подорожник, кафе-блинная Tinlinna, Meps Bubble Tea, Хот-дог Бургерович, Alcreme,Рестобар Друзья, Голодный пес, кафе Отдых/ИП Пузян, BerryBakery, Mivino, федеральная сеть маркет-баров «Ёмкость», Waffles&Bubbles.

Зоо-партнёр: «интернет-магазин ветпрепаратов и зоотоваров ЗооСАТ и производитель кормов Bowl Wow Де Ново Групп».

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