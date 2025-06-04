Новосибирск остался без новых концессионных школ: власти отменили конкурс

На портале госзакупок опубликовано решение об отмене торгов на достройку шести новосибирских школ, возводившихся в рамках концессионных соглашений.

Решение об отмене закупочных процедур по достройке шести новосибирских школ было принято управляющей компанией совместно с учредителем заказчиков — ООО "Новая школа".

Ранее в мае текущего года были объявлены тендеры на завершение строительства и оснащение этих образовательных учреждений с общим объемом финансирования 11,935 миллиарда рублей. В перечне объектов значились три школы на 1100 мест каждая в Кировском районе (по улицам Виктора Шевелева, Николая Сотникова и Пролетарской), две школы в Ленинском районе (на 1100 и 825 мест по улицам Спортивной и Большой соответственно), а также одна школа на 550 мест в Октябрьском районе по улице Татьяны Снежиной. Теперь все запланированные аукционы по данным объектам отменены.

Ранее сообщалось, что все школы Новосибирска получат защищенный Wi-Fi и видеонаблюдение до конца 2025 года.