Все школы Новосибирска получат защищенный Wi-Fi и видеонаблюдение до конца 2025 года

Согласно актуальным данным, к сети интернет подключены 3 175 объектов социальной сферы, при этом 934 школы оснащены необходимой ИТ-инфраструктурой.

Об этом заявил первый заместитель губернатора региона Юрий Петухов в рамках X международной конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходит в Нижнем Новгороде.

В текущем году Новосибирская область продолжит реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». За счет федерального финансирования запланировано оснащение школ и колледжей защищенными IT-сетями, обеспечение всех учебных помещений беспроводным интернетом, а также установка систем видеонаблюдения на входах в образовательные учреждения.

Параллельно ведется работа по расширению цифровой инфраструктуры в сельской местности. В 50 малых населенных пунктах с численностью от 100 жителей будет проведен высокоскоростной интернет и внедрена сотовая связь стандарта LTE.

На сегодняшний день уровень цифровизации региона демонстрирует устойчивую положительную динамику: 98% населения обеспечено мобильной связью и доступом в интернет. По показателю количества абонентов фиксированного широкополосного доступа на 100 человек Новосибирская область занимает четвертую позицию в общероссийском рейтинге.

Ранее сообщалось, что скорость мобильного интернета на Михайловской набережной выросла к началу летнего сезона.