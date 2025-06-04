Новосибирские власти выставят на продажу акции похоронной службы «ИМИ»

Согласно документам горсовета, администрация Новосибирска планирует продать принадлежащий городу пакет акций АО «Мемориальная служба "ИМИ"».

Уточняется, что власти Новосибирска планируют продать 23,48% акций, оцененные в 33,4 млн рублей. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал компании составляет 142,4 млн рублей. Основными акционерами организации на конец 2024 года являлись ООО «Стикс-К» (54,5% доля), муниципалитет Новосибирска (23,5%) и ООО «Радоница» (22%).

Компания специализируется на организации похоронных услуг. По итогам 2024 года предприятие показало чистую прибыль в размере 9,9 млн рублей при выручке около 400 млн рублей. Вопрос о приватизации муниципальной доли будет рассмотрен на заседании городского совета 18 июня.

Ранее сообщалось, что мэрия Новосибирска одобрила три проекта по развитию территорий.