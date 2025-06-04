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общество

Произойдет ли мобилизация в России

Фото: Freepik, authors: N Rotteveel

Вопросы мобилизации продолжают волновать российское общество. С сентября 2022 года, когда объявили частичную мобилизацию, власти ввели новые правила призыва. Официально новую мобилизацию не планируют, но интерес к теме остаётся высоким.

В Министерстве обороны делают ставку на контрактников. Военные получают хорошие условия: денежные выплаты, социальные гарантии, возможность служить недалеко от дома. Регионы активно агитируют за контрактную службу.

За последний год изменились законы о призыве. Теперь повестки могут приходить через «Госуслуги». Для уклонистов ввели ограничения — нельзя выезжать за границу, брать кредиты, получать госуслуги.

Общество реагирует по-разному. Одни поддерживают мобилизацию, другие пытаются избежать призыва. Правозащитники критикуют систему за непрозрачность.

Пока армию комплектуют за счёт контрактников и частичной мобилизации. Дальнейшие шаги будут зависеть от военной обстановки и настроений в обществе.

Ранее Сиб.фм рассказывал об осужденном за взятку экс-сенаторе из Новосибирской области. Он ушел на СВО.

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Рафаэль Адам
Журналист

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