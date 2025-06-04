СБУ заявила об атаке на Крымский мост перед переговорами в Турции: что известно

Служба безопасности Украины сообщила о повреждении опор Крымского моста. По их данным, использовали более тонны взрывчатки. В украинском ведомстве утверждают, что мост теперь в аварийном состоянии.

Российские военные каналы опровергают эту информацию. Они пишут, что удар пришёлся на защитные сооружения, а опоры не пострадали. Движение по мосту временно прекращали, но к утру возобновили.

Советник главы Крыма Олег Крючков назвал заявления СБУ «информационной атакой». Его коллега Александр Талипов пошутил, что от взрыва пострадали только медузы и рыба.

Военные блогеры предполагают, что атаку проводили подводным дроном. По их данным, повреждения минимальны — отлетели куски защитного ограждения.

Днём 3 июня поступили сообщения о новой попытке атаки. Черноморский флот сообщил об уничтожении беспилотного катера. Власти Севастополя объяснили перекрытие движения тренировками ПВО.

Эксперты отмечают, что видео с дымом над мостом — старые кадры. Реальных подтверждений серьёзных повреждений нет. Большинство источников сходятся во мнении, что это была неудачная атака или пиар-акция.

Ранее Сиб.фм рассказывал об угрозах взрыва моста, связывающего Крым с Краснодарский край.