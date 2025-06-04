82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 июня, 21:58
пробки
2/10
погода
+22.3°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 89.31
82.76% -1.2
сегодня
04 июня, 21:58
пробки
2/10
погода
+22.3°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 89.31
сегодня 18:40
спорт

Смена партнера: хоккейная «Сибирь» будет сотрудничать с барнаульским «Динамо-Алтай»

Фото: PxHere

На один сезон (2025/26) хоккейные клубы «Сибирь» (Новосибирск) и «Динамо-Алтай» (Барнаул) заключили соглашение о сотрудничестве.

Барнаульское «Динамо-Алтай», выступающее во Всероссийской хоккейной лиге, по итогам прошлого сезона заняло 18-ю позицию среди 33 команд, не сумев пробиться в плей-офф. 2 июня на официальном сайте клуба появилось сообщение о прекращении двухлетнего сотрудничества с клубом КХЛ — владивостокским «Адмиралом».

В предыдущем сезоне 2024/2025 партнером новосибирской «Сибири» по договору о сотрудничестве выступал курганский «Зауралье».

Ранее сообщалось, что Роман Калиниченко стал защитником новосибирского хоккейного клуба «Сибирь».

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.