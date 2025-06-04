В Новосибирске глава Союза отцов Майоров призвал заблокировать игру Call of Duty из-за миссии в «Крокусе»

Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров прокомментировал осуждение современных видеоигр про войну и зарубежные мультфильмы.

Депутат Госдумы РФ Яна Лантратова заявила о том, что компьютерные видеоигры Call of Duty и мультфильмы, подобные Шреку, формируют у подрастающего поколения искаженные ценности и вредят традиционному образу России.

Так, по ее словам, в одной из версий видеоигры пользователям якобы предлагают «добивать» выживших после страшного теракта в «Крокус Сити Холле», что, по мнению парламентария, подрывает основы патриотического воспитания.

Кроме того, Лантратова раскритиковала и образ Шрека — персонажа, обладающего, как она выразилась, внешними и внутренними изъянами. По мнению депутата, он вытесняет в сознании детей традиционных положительных героев.

Свою точку зрения по поводу подобных медиа-контентов высказал и председатель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров. Во время разговора с корреспондентом Сиб.фм он назвал игру Call of Duty «тренажером», разрушающим воспитательные ориентиры.

«Это деструктивная игра. Она формирует у ребенка представление, что убивать на стороне террористов — это нормально. Это уже не подрыв, а разрушение всей системы воспитания — в семье, школе и обществе», — заявил Сергей Майоров.

Он также считает, что все подобные игры следует немедленно блокировать техническими средствами, а действия их создателей и распространителей проверять на предмет возможных нарушений.

«Видеоигру, я думаю, нужно просто запретить, блокировать всеми возможными способами. А на тех, кто ее запустил, придумал, на них, наверное, стоило бы возбудить уголовное дело. По крайней мере, правоохранительным органам точно нужно отреагировать на подобные ситуации», — заверил глава Союза отцов.

Говоря о всеми известном мультфильме «Шрек», Сергей Майоров отметил, что он, несмотря на развлекательный формат, также может искажать восприятие добра и зла у детей.

«В мультике отражается та же проблема, что и в игре: отрицательному персонажу придают положительные черты. Таким образом, дети привыкают к подмене понятий», — прокомментировал он.

В то же время Сергей Майоров подчеркнул, что запрещать зарубежные мультфильмы — не выход. Вместо этого, по его мнению, необходимо усиливать производство качественного отечественного контента.

«У нас есть замечательные мультфильмы, такие как “Маша и Медведь”, “Смешарики”, “Фиксики”, “Три кота” и так далее. Все эти герои несут позитив, настраивают ребенка на доброту, уважение и созидание. Нужно больше работать в этом направлении и поддерживать российских авторов», — отметил глава Союза отцов.

По его словам, современные дети сейчас все меньше стали интересоваться старыми западными мультфильмами, а значит, что это большой шанс для российских студий занять важную роль в формировании мировоззрения подрастающего поколения.