В Новосибирске осудили мужчину, который хотел заполучить машину через убийство владельца

В Новосибирске осудили 29-летнего жителя Кемеровской области, который напал с ножом на владельца дорогостоящего автомобиля, чтобы заполучить его машину.

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным правоохранительных органов, мужчина хотел завладеть элитным автомобилем. Уточняется, что ради этого он был готов применить насилие или даже убить. Тогда мужчина разработал план: найти в Сети объявление о продаже автомобиля, встретиться с владельцем, а после всеми способами забрать у него транспорт.

Днем 17 января у него получилось осуществить задуманное. Он встретился с владельцем желаемого им транспорта на территории областной столицы. Отмечается, что потерпевший приехал на машине.

После, находясь в салоне транспорта, он нанес ему множество ударов ножом в область жизненно-важных органов. Владелец транспорта выбрался из машины и убежал от него.

Вместе с тем подсудимый похитил из автомобиля телефон потерпевшего, причинив ущерб в размере более 7 тысяч рублей.

По решению суда он отправится в колонию строгого режима на 13 лет, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что прокуратура Новосибирска поделилась фото завода, где зарезали охранника.