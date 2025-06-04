В юбилейном сезоне «Сибирь.ПРО» дебютировала номинация «Мультимедиа ПРОект»

Интенсивное развитие цифровых технологий и ускоряющиеся темпы распространения информации, вызванные масштабными переменами в современном обществе, повлияли на все сферы нашей жизни. Для медиаотрасли это стало настоящим вызовом: для того, чтобы уверенно занимать нишу в своём журналистском сегменте, важно пробовать новые форматы работы, точно определять интересы и потребности аудитории, предлагать качественный, уникальный контент.

В XX Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» впервые открыта номинация «Мультимедиа ПРОект», которую поддерживает специальный партнёр проекта – Томский государственный университет. Её создание обусловлено появлением отличных самостоятельных медиапроектов на различных интернет-платформах, которые важно оценить по достоинству, отметив полноту и объективность освещения актуальных тем, оригинальную форму подачи, способность мыслить нестандартно.

«Наша номинация ПРО креативность и гибкость, умение создавать сложный продукт командой единомышленников, про технические компетенции, владение новыми инструментами. Надеюсь, что она «отзовется» конкурсантам», – подчеркнула проректор по информационной политике и цифровым коммуникациям Национального исследовательского Томского государственного университета, член жюри конкурса «Сибирь.ПРО» Юлия Антоновна Эмер.

К участию допускаются работы, опубликованные на интернет-ресурсах средств массовой информации, открытых медиаплатформах, имеющие отдельный электронный адрес и относящиеся при этом к категории цифровых проектов: лонгриды и мультимедийные проекты, а также подкасты. При подаче заявки конкурсанту необходимо предоставить полную аннотацию проекта, сообщить адрес открытого доступа публикации, а также обеспечить доступность материалов в течение всего времени их рассмотрения. Тематика должна соответствовать теме года и заявленным номинациям.

В юбилейном Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» могут принять участие авторы журналистских сюжетов, опубликованных или вышедших в эфир в период с 1 августа 2024 года по 15 июля 2025 года. Подробнее ознакомиться с условиями участия, списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнёры – ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь», Сибирский банк СБЕРа.

Партнёры – АО «СУЭК-Кузбасс», АО «ХК «Сибирский цемент», Западно-Сибирская железная дорога.

Информационные партнёры – ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс», ГТРК «Новосибирск», «Аргументы и факты на Оби», «Комсомольская правда – Новосибирск», «ЧС-ИНФО», информационно-аналитический портал «Infopro54.ru», «МК в Новосибирске», «Сиб.фм», «BFM», Новосибирский филиал «Российской газеты», бизнес-журнал Status, телеканал ОТС, радио54.

Специальные партнёры проекта – Томский государственный университет, АНО «Диалог Регионы», Волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск», Сибирское главное управление Банка России.

Организатор – Исполнительный комитет (частное учреждение) Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (ИК МАСС).

Оргкомитет конкурса «Сибирь.ПРО»

тел. (383) 290-31-78

E-mail: sibirpro@sibacc.ru

sibirpro.ru

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