307 лет российской полиции: история и праздничные открытки

5 июня 2025 года российские правоохранительные органы отмечают 307-летие со дня основания. Историю ведомства принято отсчитывать с 1718 года, когда Пётр I создал первые полицейские структуры.

Примечательно, что в петровскую эпоху функции полиции были значительно шире современных. Помимо охраны правопорядка, служащие занимались городским благоустройством, контролем торговли, санитарным надзором и даже пожарной безопасностью.

С течением веков структура ведомства неоднократно менялась, но главная миссия — защита закона и безопасности граждан — оставалась неизменной.

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