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общество

307 лет российской полиции: история и праздничные открытки

Фото: Сиб.фм

5 июня 2025 года российские правоохранительные органы отмечают 307-летие со дня основания. Историю ведомства принято отсчитывать с 1718 года, когда Пётр I создал первые полицейские структуры.

Примечательно, что в петровскую эпоху функции полиции были значительно шире современных. Помимо охраны правопорядка, служащие занимались городским благоустройством, контролем торговли, санитарным надзором и даже пожарной безопасностью.

С течением веков структура ведомства неоднократно менялась, но главная миссия — защита закона и безопасности граждан — оставалась неизменной.

К профессиональному празднику «Сиб.фм» подготовил подборку тематических открыток и изображений, которые можно использовать для поздравлений

Ранее Сиб.фм рассказывал о появлении патрулей полиции на электросамокатах.

Фото 307 лет российской полиции: история и праздничные открытки 2

Фото 307 лет российской полиции: история и праздничные открытки 3

Фото 307 лет российской полиции: история и праздничные открытки 4

Фото 307 лет российской полиции: история и праздничные открытки 5

Фото 307 лет российской полиции: история и праздничные открытки 6

Фото 307 лет российской полиции: история и праздничные открытки 7

Фото 307 лет российской полиции: история и праздничные открытки 8

Фото 307 лет российской полиции: история и праздничные открытки 9

Фото 307 лет российской полиции: история и праздничные открытки 10

Фото 307 лет российской полиции: история и праздничные открытки 11

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Рафаэль Адам
Журналист

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