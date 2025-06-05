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проиcшествия

Аварийные дома Новосибирска: жильцов двух многоэтажек предупредили об угрозе обрушения

Фото: freepik.com

В Первомайском районе на улицах Старое шоссе и Красный Факел выявлены серьезные повреждения несущих конструкций в двух многоквартирных домах.

Администрация района сообщила, что в связи с риском обрушения здания переведены в режим повышенной готовности. Эти меры направлены на предотвращение возможных аварийных ситуаций из-за разрушения конструктивных элементов строений.

В настоящее время власти прорабатывают вопрос о временном переселении жителей в квартиры маневренного фонда для защиты их жизни и здоровья.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Новосибирска может рухнуть дом.

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Кристина Уколова
Журналист

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