Аварийные дома Новосибирска: жильцов двух многоэтажек предупредили об угрозе обрушения

В Первомайском районе на улицах Старое шоссе и Красный Факел выявлены серьезные повреждения несущих конструкций в двух многоквартирных домах.

Администрация района сообщила, что в связи с риском обрушения здания переведены в режим повышенной готовности. Эти меры направлены на предотвращение возможных аварийных ситуаций из-за разрушения конструктивных элементов строений.

В настоящее время власти прорабатывают вопрос о временном переселении жителей в квартиры маневренного фонда для защиты их жизни и здоровья.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Новосибирска может рухнуть дом.