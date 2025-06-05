«Это всё неправда». Выжившая в теракте в «Крокус Сити Холле» поделилась шокирующими деталями произошедшего – что произошло на самом деле

Студентка Вероника и её отец пришли в «Крокус» на концерт группы «Пикник» и оказались в зоне огня. Им чудом удалось избежать гибели. После пережитого кошмара девушка рассказала свою версию того, что происходило в тот трагический вечер.

Отец и дочь занимали места на балконе зала. По словам Вероники, именно благодаря их расположению вдалеке от нападавших им удалось выжить. В предвкушении начала концерта девушка услышала громкие крики и звуки стрельбы, затем помещение заполнил дым.

«Мы думали, что это часть шоу, что это какой-то кошмарный сон. Очень хотелось верить, что это не происходит на самом деле. Это было ужасно. Когда выстрелы раздались совсем рядом, я поняла, что это не игра. Началась паника. Люди метались в разные стороны, не понимая, куда бежать. Многие падали замертво», — вспоминает россиянка.

Девушка рассказывает, что она спряталась на полу, почти под сиденьем кресла, и записала видеообращение к друзьям с просьбой о помощи, которое сразу же опубликовала в интернете. Вскоре она увидела, как один из террористов ворвался на балкон.

«Мы с папой посмотрели друг на друга, пригнулись за кресла, он немного дальше, я ближе, между нами был ряд. Мы не знали, по каким рядам они стреляют, по верхним или по нижним», — делится Вероника.

Девушка отмечает, что уйти оттуда казалось невозможным. Но потом они заметили, что люди начали двигаться к выходу, так как стреляли в основном по нижним рядам, а они были наверху. Тогда отец с дочерью решили подняться и пробираться к выходу в верхней части зала, где почти не осталось зрителей.

«Мы шли одни из последних, и если бы стрелявший посмотрел наверх, мы бы погибли. Папа шел за мной, прикрывая мою спину, чтобы я выжила. Эти секунды, пока мы шли по пустому залу, тянулись бесконечно», — говорит девушка.

Затем отец и дочь побежали за остальными людьми по эскалатору.

«Внизу нас остановили и сказали, что там тоже террористы. Мы забежали за угол и закрыли дверь. С нами было около ста человек. Потом мы снова услышали выстрелы, и дыма стало еще больше. Было очень страшно. Папа всё время обнимал меня и говорил, что всё будет хорошо», — вспоминает Вероника, не скрывая слёз.

Девушка рассказывает, что потом началось сильное задымление. Люди нашли пожарный шланг, чтобы намочить одежду и лицо. Затем начался сильный пожар.

«Мы смогли добраться до гардероба. Ничего не было видно», — рассказывает она.

К счастью, девушке и её отцу удалось спастись. На выходе их забрала машина скорой помощи.

Напомним, ранее Сиб.фм публиковал хронологию событий трагедии в «Крокусе».