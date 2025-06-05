«Город54» дарит крутые призы: от пиццы до пейнтбола

У тебя есть шанс выиграть один из ярких подарков от нашего канала:

1 место — игра в пейнтбол на 10 человек (2 победителя)

2 место — сертификат на 1000₽ в сеть магазинов «Алло, мама» (3 победителя)

3 место — промокод на пиццу для большой компании (3 победителя)

Чтобы принять участие:

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Итоги — 12 июня в 12:00, в День России, в телеграм-канале «Город54». Удачи!

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