«Город54» дарит крутые призы: от пиццы до пейнтбола

У тебя есть шанс выиграть один из ярких подарков от нашего канала:
1 место — игра в пейнтбол на 10 человек (2 победителя)
2 место — сертификат на 1000₽ в сеть магазинов «Алло, мама» (3 победителя)
3 место — промокод на пиццу для большой компании (3 победителя)
Чтобы принять участие:
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Итоги — 12 июня в 12:00, в День России, в телеграм-канале «Город54». Удачи!
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