82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
05 июня, 23:36
пробки
1/10
погода
+15.9°C
курсы валют
usd 79.12 | eur 90.66
82.76% -1.2
сегодня
05 июня, 23:36
пробки
1/10
погода
+15.9°C
курсы валют
usd 79.12 | eur 90.66
сегодня 22:53
общество

ИИ в помощь чиновникам: в Новосибирской области внедряют умные системы обработки обращений

Фото: PxHere

Новосибирская область внедрит технологию Process Mining для анализа госуслуг.

В рамках конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде подписано соглашение о внедрении в Новосибирской области интеллектуальной платформы Process Mining для анализа процессов оказания государственных услуг. Интегратором проекта выступает Сбербанк.

Как сообщили в пресс-службе банка, технология на основе искусственного интеллекта позволит исследовать обработку запросов граждан, выявляя проблемные места: задержки, ошибки и перегрузку персонала. Решение будет анализировать цифровые следы операций в информационных системах без дополнительных опросов сотрудников.

Ожидается, что внедрение Process Mining повысит эффективность работы госслужащих, сделав оказание услуг более оперативным, точным и прозрачным для населения. Подписание соглашения состоялось при участии представителей правительства Новосибирской области и Сбербанка.

Ранее сообщалось про искусственный интеллект для анализа дорожного покрытия.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.