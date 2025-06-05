ИИ в помощь чиновникам: в Новосибирской области внедряют умные системы обработки обращений

Новосибирская область внедрит технологию Process Mining для анализа госуслуг.

В рамках конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде подписано соглашение о внедрении в Новосибирской области интеллектуальной платформы Process Mining для анализа процессов оказания государственных услуг. Интегратором проекта выступает Сбербанк.

Как сообщили в пресс-службе банка, технология на основе искусственного интеллекта позволит исследовать обработку запросов граждан, выявляя проблемные места: задержки, ошибки и перегрузку персонала. Решение будет анализировать цифровые следы операций в информационных системах без дополнительных опросов сотрудников.

Ожидается, что внедрение Process Mining повысит эффективность работы госслужащих, сделав оказание услуг более оперативным, точным и прозрачным для населения. Подписание соглашения состоялось при участии представителей правительства Новосибирской области и Сбербанка.

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