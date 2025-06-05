Молодой форвард Булавчук пополнил состав новосибирской «Сибири»

Хоккейный клуб «Сибирь» объявил о переходе 21-летнего нападающего Оскара Булавчука. Игрок перешёл из барнаульского «Динамо-Алтай» по схеме обмена с денежной компенсацией.

Булавчук — воспитанник омской хоккейной школы. Он начал карьеру в Молодёжной хоккейной лиге, выступая за «Стальные Лисы» и «Алмаз». За эти команды он набрал 25 очков в 44 матчах.

В ВХЛ форвард провёл 87 игр. Прошлый сезон стал для него прорывным — в составе «Динамо-Алтай» он заработал 31 очко в 57 встречах. В текущем чемпионате за «Рязань-ВДВ» Оскар отметился 8 результативными баллами в 30 матчах.

Теперь молодой нападающий будет выступать за новосибирский клуб.

Ранее Сиб.фм рассказывал о переходе в «Сибирь» Романа Калиниченко.