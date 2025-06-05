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проиcшествия

С начала июня в Новосибирской области погибли четыре человека на водоемах

Фото: PxHere

Спасатели и медики настоятельно рекомендуют жителям Новосибирской области избегать стихийных мест для купания и отдыхать только на официальных пляжах.

Летняя статистика тревожит: вода унесла уже четыре жизни с начала июня.

Согласно данным регионального управления МЧС, основная часть несчастных случаев на воде происходит в запрещённых для купания зонах, где отсутствует спасательное обеспечение. В текущем сезоне в области запланирована работа 23 официальных пляжей, два из которых уже функционируют, а остальные откроются в течение недели. Безопасность купающихся будут обеспечивать 76 спасательных постов (12 уже приступили к работе).

С начала июня вдвое усилен контроль за водоёмами. Помимо традиционного патрулирования, применяется авиационный мониторинг: с помощью дронов и вертолётов специалисты оперативно выявляют граждан, нарушающих запреты на купание в опасных местах.

Ранее сообщалось, что возле парка «Арена» в Новосибирске утонул 14-летний подросток.

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Кристина Уколова
Журналист

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