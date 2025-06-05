Студенты СибУПК стали победителями Всероссийского форума законотворческих инициатив

С 13 по 15 мая 2025 года в Москве прошёл очный этап XX Всероссийского молодёжного форума «Моя законотворческая инициатива», в котором приняли участие представители более 150 образовательных учреждений со всей России. Одними из лучших были признаны студенты юридического факультета Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) — Кристина Моисеева и Сергей Чернизов.

Участники форума представили научно-исследовательскую работу, посвящённую проблемам экстремистской преступности, включая преступления, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Руководство научным проектом осуществляла старший преподаватель кафедры уголовного права, процесса и криминалистики Ирина Романова. Исследование было подготовлено в рамках университетского гранта имени доцента Я.М. Козицина на поддержку научной деятельности студентов.

По итогам конкурса работа студентов СибУПК была отмечена экспертным жюри как одна из лучших. Участники получили дипломы I степени и медали «За лучшую научную студенческую работу». Кроме того, предложенные в проекте методики расследования преступлений были высоко оценены представителями руководства Росгвардии.

Отмечается, что юридический факультет СибУПК демонстрирует устойчивые успехи в научной сфере: это уже третья подряд победа студентов университета на этом престижном всероссийском конкурсе.

Форум «Моя законотворческая инициатива» ежегодно организуется Национальной системой «Интеграция» и служит площадкой для активной молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет. Участники представляют собственные законодательные проекты, направленные на совершенствование правовой системы страны. Главной целью конкурса является вовлечение молодёжи в процессы государственного управления, развитие их законодательной инициативы, а также поддержка талантливых исследователей и будущих специалистов.

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