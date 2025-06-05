В Калининском районе Новосибирска отремонтируют две улицы: Объединения и Богдана Хмельницкого

В этом сезоне в Новосибирске приведут в порядок две улицы Калининского района – Объединения и Богдана Хмельницкого. Об этом сообщили в мэрии города.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, что на ремонт дорог и тротуаров в 2024 году выделили 2,5 миллиарда рублей. Первая часть средств – 1,5 миллиарда – уже направлена на работы. Контракты подписаны, подрядчики начали ремонт. Ещё один миллиард рублей планируют освоить до конца июня.

Один из ключевых объектов – улица Объединения. Здесь обновят 1,55 километра дороги. На эти работы выделили 92 миллиона рублей. По контракту завершить ремонт должны к сентябрю, но подрядчик надеется сдать объект раньше – уже в июле.

Участок от улицы Богдана Хмельницкого до Курчатова начали ремонтировать 5 мая. Старое покрытие сняли, уложили нижний слой асфальта и нанесли временную разметку. Подрядчики – компании «Дорсиб плюс» и «Автодорремонт Техно».

Александр Губин, директор «Управления дорожного строительства», уточнил, что во время ремонта заменят около 30 дождеприёмников. Это сложная работа, но график соблюдается.

Также в планах – ремонт улицы Богдана Хмельницкого. Участок от Тайгинской до Новой Зари протяжённостью три километра уже выставили на торги.

Качество работ контролируют специалисты «УДС» и независимые эксперты. Гарантия на отремонтированные дороги – четыре года.

Ранее Сиб.фм рассказывал о ремонте улиц в Бердске.