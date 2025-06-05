82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
05 июня, 19:59
пробки
4/10
погода
+25.5°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 89.31
82.76% -1.2
сегодня
05 июня, 19:59
пробки
4/10
погода
+25.5°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 89.31
сегодня 18:10
общество
На правах рекламы реклама

В Новосибирске прошёл детский праздник 1 июня. Фотоотчет

Фото СИБ.ФМ; Городская дирекция творческих программ

1 июня на Михайловской набережной в Новосибирске состоялось яркое и масштабное мероприятие, посвящённое Международному дню защиты детей. Праздник собрал сотни маленьких жителей города и их родителей — всех, кто хотел весело провести время и зарядиться праздничным настроением.

Гостей ждали творческие мастер-классы, спортивные игры, конкурсы и интерактивные площадки. Особое внимание привлекла утренняя зарядка с чемпионом Вараздатом Мкртчяном — известным боксёром и тренером, который вдохновил всех начать день с энергии и позитивом.

Кульминацией стал городской фестиваль детского песенного творчества «Новосибирск — поющая столица», где на одной сцене выступил сводный хор из более 800 детей. Маленькие артисты подарили зрителям песни о дружбе, семье и мире.

Праздник завершился весёлой дискотекой и розыгрышем билетов на «Чернику MusicFest». Организаторы и партнёры сделали всё, чтобы этот день стал незабываемым для детей и взрослых.

Праздник проводился при поддержке партнеров:

Генеральный партнер: Агрохолдинг Гудвилл (АО "Алтайская крупа") Настоящее Алтайское — это то, что мы вырастили.

Официальный партнер: АО "Альфа — Банк"

Партнер по безопасности: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ

Партнеры мероприятия: Футбольная школа "Динамо" в Новосибирске, ПАО «Банк Уралсиб», Группа Компаний "VIRA", CUTEQ by WHITE SECRET детская зубная паста с ферментами: разработано стоматологами, TOP IT SCHOOL частная школа.

Генеральный фуд партнер: Sova Bar.

Генеральный Вкусный Партнер — Вафли Мира.

Фуд партнеры: Голодный пес, 33 Пингвина, BerryBakery, ВафЛэнд, Доступная кофейня Подорожник, Хот-дог Бургерович, Meps Bubble tea, Алкрим, кафе Отдых ИП Пузян, Mivino, Блинная Тинлинна, ООО Томское молоко, Waffles & Bubbles.

Фото В Новосибирске прошёл детский праздник 1 июня. Фотоотчет 2

Фото В Новосибирске прошёл детский праздник 1 июня. Фотоотчет 3

Фото В Новосибирске прошёл детский праздник 1 июня. Фотоотчет 4

Фото В Новосибирске прошёл детский праздник 1 июня. Фотоотчет 5

Фото В Новосибирске прошёл детский праздник 1 июня. Фотоотчет 6

Фото В Новосибирске прошёл детский праздник 1 июня. Фотоотчет 7

Фото В Новосибирске прошёл детский праздник 1 июня. Фотоотчет 8

Фото В Новосибирске прошёл детский праздник 1 июня. Фотоотчет 9

Фото В Новосибирске прошёл детский праздник 1 июня. Фотоотчет 10

Фото В Новосибирске прошёл детский праздник 1 июня. Фотоотчет 11

Фото В Новосибирске прошёл детский праздник 1 июня. Фотоотчет 12

Фото В Новосибирске прошёл детский праздник 1 июня. Фотоотчет 13

Фото В Новосибирске прошёл детский праздник 1 июня. Фотоотчет 14

Фото В Новосибирске прошёл детский праздник 1 июня. Фотоотчет 15

Фото В Новосибирске прошёл детский праздник 1 июня. Фотоотчет 16

Фото В Новосибирске прошёл детский праздник 1 июня. Фотоотчет 17

Фото В Новосибирске прошёл детский праздник 1 июня. Фотоотчет 18

Фото В Новосибирске прошёл детский праздник 1 июня. Фотоотчет 19

Фото В Новосибирске прошёл детский праздник 1 июня. Фотоотчет 20

Фото В Новосибирске прошёл детский праздник 1 июня. Фотоотчет 21

Фото В Новосибирске прошёл детский праздник 1 июня. Фотоотчет 22

Фото В Новосибирске прошёл детский праздник 1 июня. Фотоотчет 23

Фото В Новосибирске прошёл детский праздник 1 июня. Фотоотчет 24

Фото В Новосибирске прошёл детский праздник 1 июня. Фотоотчет 25

Фото В Новосибирске прошёл детский праздник 1 июня. Фотоотчет 26

Фото В Новосибирске прошёл детский праздник 1 июня. Фотоотчет 27

Фото В Новосибирске прошёл детский праздник 1 июня. Фотоотчет 28

Фото В Новосибирске прошёл детский праздник 1 июня. Фотоотчет 29

Фото В Новосибирске прошёл детский праздник 1 июня. Фотоотчет 30

Фото В Новосибирске прошёл детский праздник 1 июня. Фотоотчет 31

0+

Реклама. ООО «СибфмГрупп» ИНН 5406605736 Erid:2W5zFGSjror

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.