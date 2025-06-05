В Новосибирске прошёл детский праздник 1 июня. Фотоотчет

1 июня на Михайловской набережной в Новосибирске состоялось яркое и масштабное мероприятие, посвящённое Международному дню защиты детей. Праздник собрал сотни маленьких жителей города и их родителей — всех, кто хотел весело провести время и зарядиться праздничным настроением.

Гостей ждали творческие мастер-классы, спортивные игры, конкурсы и интерактивные площадки. Особое внимание привлекла утренняя зарядка с чемпионом Вараздатом Мкртчяном — известным боксёром и тренером, который вдохновил всех начать день с энергии и позитивом.

Кульминацией стал городской фестиваль детского песенного творчества «Новосибирск — поющая столица», где на одной сцене выступил сводный хор из более 800 детей. Маленькие артисты подарили зрителям песни о дружбе, семье и мире.

Праздник завершился весёлой дискотекой и розыгрышем билетов на «Чернику MusicFest». Организаторы и партнёры сделали всё, чтобы этот день стал незабываемым для детей и взрослых.

Праздник проводился при поддержке партнеров:

Генеральный партнер: Агрохолдинг Гудвилл (АО "Алтайская крупа") Настоящее Алтайское — это то, что мы вырастили.

Официальный партнер: АО "Альфа — Банк"

Партнер по безопасности: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ

Партнеры мероприятия: Футбольная школа "Динамо" в Новосибирске, ПАО «Банк Уралсиб», Группа Компаний "VIRA", CUTEQ by WHITE SECRET детская зубная паста с ферментами: разработано стоматологами, TOP IT SCHOOL частная школа.

Генеральный фуд партнер: Sova Bar.

Генеральный Вкусный Партнер — Вафли Мира.

Фуд партнеры: Голодный пес, 33 Пингвина, BerryBakery, ВафЛэнд, Доступная кофейня Подорожник, Хот-дог Бургерович, Meps Bubble tea, Алкрим, кафе Отдых ИП Пузян, Mivino, Блинная Тинлинна, ООО Томское молоко, Waffles & Bubbles.

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