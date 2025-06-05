В Новосибирске с застройщика поликлиник по ГЧП взыщут 38,2 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области принял решение в пользу регионального Министерства здравоохранения, удовлетворив иск о взыскании с концессионера, осуществляющего строительство поликлиник по принципу государственно-частного партнерства, неустойки в размере 38,2 млн рублей.

Информация об этом доступна в картотеке арбитражных дел.

Первоначально ввод объектов в эксплуатацию планировался в 2022 году, однако фактическое строительство первых трех поликлиник началось лишь в октябре 2021 года. В областном Минздраве причиной задержки назвали длительный этап проектирования, в то время как ГК "ВИС", выступающая застройщиком, ссылалась на воздействие санкционных мер, пандемии, а также недочеты со стороны муниципальных организаций. Впоследствии сроки сдачи объектов были перенесены на 2025 год. Министерство обратилось в судебные органы с требованием о взыскании с частного партнера более 90 млн рублей за несоблюдение графика строительства.

В судебном решении указано:

"Взыскать с ООО "Седьмая концессионная компания" в пользу Министерства здравоохранения Новосибирской области неустойку в сумме 38,2 рублей".

Кроме того, на компанию возлагается обязанность по уплате государственной пошлины в размере 607 тыс. рублей.

В конце весны текущего года стало известно о выделении областными властями дополнительно более 3,5 млрд рублей на завершение строительства поликлиник. Часть этих средств, в частности 635 млн рублей, будет перенаправлена из бюджета, предназначенного для строительства и реконструкции иных объектов здравоохранения.