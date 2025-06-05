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общество

Силовики закрыли подпольное казино для мигрантов в Новосибирске

Фото: PxHere

В Новосибирске силовики пресекли деятельность подпольного казино, работавшего без лицензии и ориентированного на мигрантов.

Как сообщили в Telegram-канале «Русская Община ZOV», заведение работало без лицензии и обслуживало преимущественно мигрантов. При попытке штурма посетители и персонал пытались скрыться, однако сделать это им не удалось и они были задержаны.

Сейчас правоохранители устанавливают детали работы нелегального заведения. В операции участвовали сотрудники МВД, Следственного комитета, Росгвардии и активисты «Русской общины».

Ранее Сиб.фм писал о том, что под Новосибирском жителей напугал взрыв

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Александр Борисов
журналист

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