В Новосибирске вводят ограничения на установку заборов на даче с 1 июня

В Новосибирской области с 1 июня действует запрет на сплошные ограждения между дачными участками в соответствии с новыми федеральными нормами.

Владельцам необходимо демонтировать или модифицировать существующие глухие заборы, поскольку они создают избыточную тень, нарушают воздухообмен и ухудшают условия для выращивания растений на соседних территориях. Данные ограничения введены для обеспечения благоприятного микроклимата на садовых участках, сообщает АиФ-Новосибирск.

Введенные изменения в законодательстве направлены на предотвращение конфликтов между соседями и создание благоприятных условий для садоводства. Теперь между дачными участками разрешены исключительно светопрозрачные ограждения высотой не более 1,5 метра, такие как сетка-рабица или штакетник с просветами, а также живые изгороди высотой до 1,8 метра. Все конструкции должны располагаться строго по границе участков для обеспечения равномерного освещения.

Владельцам существующих заборов следует проверить их соответствие новым требованиям. При необходимости замены рекомендуется согласовать этот вопрос с соседями и зафиксировать договоренность письменно. В спорных ситуациях можно демонтировать ограждение самостоятельно после официального определения границ участка кадастровым специалистом.

Установка разрешенных типов ограждений не требует специального разрешения, однако письменное согласие соседей поможет избежать возможных разногласий в будущем. Для прозрачных конструкций типа сетки или штакетника достаточно устной договоренности, но ее лучше подтвердить документально. В случае с живыми изгородями, которые могут быть выше стандартных ограждений, письменное согласование особенно важно.

Ранее сообщалось, что новые критерии неосвоенных земель могут привести к изъятию участков у новосибирцев.