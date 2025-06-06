Без экзамена — без ружья: в Новосибирской области вводят обязательный экзамен для охотников

В Новосибирской области с 1 сентября 2025 года вводится обязательный экзамен для получения охотничьего билета.

Как сообщает издание "Новая Сибирь", нововведение предполагает проверку знаний будущих охотников по нескольким ключевым направлениям.

Охотникам предстоит продемонстрировать знание правил безопасности, ограничений охоты, основ биологии диких животных. Также будут оцениваться практические навыки: обращение с оружием, ориентирование на местности и правильное обращение с добычей.

Проводить экзамен будет министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении на сессии областного Законодательного собрания.

Ранее сообщалось, что новосибирские охотники подали более 5 тысяч заявок на весенний сезон.