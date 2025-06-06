Демобилизация в России: кто вернётся первым и как это будет происходить

В России началось постепенное возвращение военных из зоны СВО. Точные сроки пока не объявлены, но известно, что первыми отправятся домой определённые категории военнослужащих.
Кто вернётся в первую очередь?
Первыми демобилизуют военных, у которых заканчивается срок контракта. Также в приоритете те, кто получил ранения и нуждается в лечении. Ещё одна категория — семьи с детьми, где один из родителей погиб или получил тяжёлые увечья. Кроме того, домой отправят тех, кто провёл в зоне СВО максимально долгий срок.
Окончательное решение принимают командиры частей. Они учитывают обстановку на фронте.
Почему не называют точные даты?
График демобилизации может меняться в зависимости от ситуации. Открытая публикация сроков могла бы помочь противнику. Также требуется время на организованную перевозку людей и техники.
Как проходит процесс?
Возвращение идёт поэтапно, а не все сразу. Все военные проходят медицинское обследование. При необходимости им оказывают помощь. Для участников СВО подготовлены программы психологической поддержки и помощи в трудоустройстве.
Что ждать дальше?
Минобороны пока не сообщает, когда завершится демобилизация. Процесс займёт несколько месяцев. Родственникам советуют следить за официальной информацией и не доверять слухам.
Ранее Сиб.фм рассказывал о возможности второй волны мобилизации в России.