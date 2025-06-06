Демобилизация в России с СВО уже началась? Кого вернут первым домой

В РФ стартовал процесс планомерного возвращения военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции. Конкретные даты пока не разглашаются, однако известно, что приоритет при возвращении домой будет отдан ряду категорий.

Кто будет демобилизован в первую очередь?

В первую очередь домой отправятся военнослужащие, у которых подходит к концу срок действия контракта. Также в приоритетном порядке будут демобилизованы те, кто получил ранения и нуждается в медицинской помощи. Отдельной категорией являются семьи с детьми, потерявшие одного из родителей в ходе боевых действий или получившие серьезные травмы. Кроме того, домой отправят тех, кто провел в зоне СВО наибольшее количество времени.

Окончательное решение о демобилизации принимает командование воинских частей, исходя из оперативной обстановки на передовой.

Почему сроки не афишируются?

График демобилизации может быть скорректирован в зависимости от складывающейся ситуации. Открытое обнародование сроков могло бы предоставить информацию противнику. Кроме того, требуется время на организацию транспортировки личного состава и техники.

Как организован процесс возвращения?

Возвращение военнослужащих осуществляется поэтапно, а не одномоментно. Все прибывающие проходят обязательное медицинское освидетельствование. При необходимости им предоставляется необходимая медицинская помощь. Для вернувшихся участников СВО разработаны программы психологической реабилитации и содействия в трудоустройстве.

Какие прогнозы на будущее?

Министерство обороны пока не сообщает, когда планируется завершить процесс демобилизации. Предполагается, что он займет несколько месяцев. Родственникам рекомендуется ориентироваться на официальные источники информации и избегать распространения непроверенных слухов.

Ранее Сиб.фм сообщал о вероятности проведения второй волны мобилизации в России.