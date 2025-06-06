Демобилизация в России с СВО уже началась? Кого вернут первым домой

В РФ стартовал процесс планомерного возвращения военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции. Конкретные даты пока не разглашаются, однако известно, что приоритет при возвращении домой будет отдан ряду категорий.
Кто будет демобилизован в первую очередь?
В первую очередь домой отправятся военнослужащие, у которых подходит к концу срок действия контракта. Также в приоритетном порядке будут демобилизованы те, кто получил ранения и нуждается в медицинской помощи. Отдельной категорией являются семьи с детьми, потерявшие одного из родителей в ходе боевых действий или получившие серьезные травмы. Кроме того, домой отправят тех, кто провел в зоне СВО наибольшее количество времени.
Окончательное решение о демобилизации принимает командование воинских частей, исходя из оперативной обстановки на передовой.
Почему сроки не афишируются?
График демобилизации может быть скорректирован в зависимости от складывающейся ситуации. Открытое обнародование сроков могло бы предоставить информацию противнику. Кроме того, требуется время на организацию транспортировки личного состава и техники.
Как организован процесс возвращения?
Возвращение военнослужащих осуществляется поэтапно, а не одномоментно. Все прибывающие проходят обязательное медицинское освидетельствование. При необходимости им предоставляется необходимая медицинская помощь. Для вернувшихся участников СВО разработаны программы психологической реабилитации и содействия в трудоустройстве.
Какие прогнозы на будущее?
Министерство обороны пока не сообщает, когда планируется завершить процесс демобилизации. Предполагается, что он займет несколько месяцев. Родственникам рекомендуется ориентироваться на официальные источники информации и избегать распространения непроверенных слухов.
Ранее Сиб.фм сообщал о вероятности проведения второй волны мобилизации в России.