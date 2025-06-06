Дополнительные рейсы скорого поезда Томск – Новосибирск назначены на 11 и 12 июня

В связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока в предстоящие праздничные дни скорый поезд № 869/870 Томск II – Новосибирск-Главный назначен на дополнительные рейсы 11 и 12 июня.

Об этом сообщает пресс-служба РЖД. Состав сохранит стандартное расписание: из Томска отправление в 6:35 (местное время) с прибытием в Новосибирск в 11:22, обратный рейс отправится в 17:30 и прибудет в 22:13.

Обычно данный поезд курсирует только по выходным дням (пятница, суббота, воскресенье). Пассажирам доступны вагоны двух классов обслуживания. Актуальное расписание и возможность приобретения билетов доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте компании и в железнодорожных кассах.

Ранее сообщалось, что "Поезд финансовой грамотности" начал курсировать по новосибирской железной дороге.