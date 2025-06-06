Финансист объяснила, как превратить стаж в повышенную пенсию

Эксперт из РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова разъяснила механизмы увеличения пенсионных выплат за счет различных видов стажа.

Особое значение имеют северный и льготный стажи, которые не только позволяют досрочно выйти на пенсию, но и существенно повышают ее размер.

Согласно пояснениям специалиста, работники опасных и вредных производств (включенных в списки №1 и №2) имеют право на льготное пенсионное обеспечение. Для тех, кто проработал в условиях Крайнего Севера более 15 лет при общем стаже 25 лет (мужчины) или 20 лет (женщины), предусмотрены повышенные коэффициенты.

Отдельное внимание уделяется сельскому стажу — при наличии 30 лет работы в сельской местности пенсионеры получают 25%-ную надбавку к фиксированной выплате. Также важно учитывать трудовую деятельность до 2002 года: каждый "лишний" год сверх нормы увеличивает стажевый коэффициент, а советский стаж (до 1990 года) повышает расчетный пенсионный капитал на 1% за каждый год.

Ранее сообщалось, что пенсия по выслуге лет в России может превысить 50 тыс рублей.