Мэр Кудрявцев оценил обновленный центр «Эверест» после капитального ремонта

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев посетил обновленный центр дополнительного образования «Эверест», расположенный на улице Державина. После капитального ремонта учреждение стало структурным подразделением Новосибирского экономического лицея и готово к приему учащихся.

В обновленном центре созданы условия для занятий по различным направлениям: от традиционных (хореография, гончарное дело) до современных технологических (робототехника, программирование, VR-технологии, инженерия). Также предусмотрены курсы по анимации и медиа-направлениям.

Кудрявцев подчеркнул важность таких образовательных пространств для раскрытия способностей школьников и формирования навыков, востребованных в современном мире. Открытие центра стало частью комплексной программы по развитию системы дополнительного образования в Новосибирске.

Ранее сообщалось, что мэр Новосибирска отметил важность развития дополнительного образования на открытии нового центра «Эверест».