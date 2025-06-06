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общество

Мэр Кудрявцев оценил обновленный центр «Эверест» после капитального ремонта

Фото: пресс-центра мэрии Новосибирска

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев посетил обновленный центр дополнительного образования «Эверест», расположенный на улице Державина. После капитального ремонта учреждение стало структурным подразделением Новосибирского экономического лицея и готово к приему учащихся.

В обновленном центре созданы условия для занятий по различным направлениям: от традиционных (хореография, гончарное дело) до современных технологических (робототехника, программирование, VR-технологии, инженерия). Также предусмотрены курсы по анимации и медиа-направлениям.

Кудрявцев подчеркнул важность таких образовательных пространств для раскрытия способностей школьников и формирования навыков, востребованных в современном мире. Открытие центра стало частью комплексной программы по развитию системы дополнительного образования в Новосибирске.

Ранее сообщалось, что мэр Новосибирска отметил важность развития дополнительного образования на открытии нового центра «Эверест».

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Кристина Уколова
Журналист

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